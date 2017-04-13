‹ Önceki Haber Brezilya Merkez Bankası'ndan agresif faiz indirimi Brezilya Merkez Bankası'ndan agresif faiz indirimi Sonraki Haber › Trump 'dolar çok güçlü' dedi, piyasa ne tepki verdi? Trump 'dolar çok güçlü' dedi, piyasa ne tepki verdi?

Fitch ABD'nin kredi notunu açıkladı

13.04.2017 - 08:54 | Son Güncelleme : 13.04.2017 - 09:25

Fitch, ABD'nin kredi notunu koruduğunu açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Dünyanın en önde gelen rezerv para birimine ve benzeri olmayan finansal esnekliğe sahip ABD'nin, ayrıca dünyada likiditesi en yüksek sermaye piyasasına ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Açıklamada, geniş, zengin ve çeşitli olarak nitelendirilen Amerikan ekonomisinin, dünyanın en dinamik ve teknolojik olarak en ileri ekonomilerinden biri olduğuna işaret edilerek ülkenin güçlü kurumlara ve elverişli iş ortamına sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan, ABD'nin kamu borcunun kredi notu bakımından zayıflık oluşturabileceğine dikkat çekilerek federal hükümetin borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının geçen yıl yüzde 77'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

MALİ POLİTİKALARDA GEVŞEME GÖRÜLEBİLİR

Açıklamada, ABD'de mali görünüme dair kısa dönem belirsizlikler devam etmesine rağmen vergi indirimlerinin gelmesi durumunda mali politikalarda gevşeme görülmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Temsilciler Meclisinin yeni vergi yasası teklifinin geçirilmesi durumunda ise ülkenin bütçe açığının gelecek 10 yılda artacağı uyarısında bulunuldu.

Yeni hükümetin regülasyonları azaltmaya ve vergi kesintileri yapmaya odaklanması sayesinde Amerikan iş dünyasının güveninde artış olduğu vurgulanan açıklamada, bunların gerçekleştirilmesinin ekonomik büyümeye olumlu katkı yapacağı belirtildi.

Fitch, ABD ekonomisine dair büyüme beklentilerini de yukarı yönlü revize ederek ülke ekonomisinin bu sene yüzde 2,3, gelecek yılda da yüzde 2,6 büyümesinin öngörüldüğü bilgisini paylaştı.

ABD Merkez Bankası Fed'in, 25 baz puan seviyesinde bu yıl iki faiz artışı daha yapmasını tahmin eden Fitch, gelecek sene de dört kere faiz artışı yapmasını bekliyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Brezilya Merkez Bankası'ndan agresif faiz indirimi Brezilya Merkez Bankası'ndan agresif faiz indirimi Sonraki Haber › Trump 'dolar çok güçlü' dedi, piyasa ne tepki verdi? Trump 'dolar çok güçlü' dedi, piyasa ne tepki verdi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.107 Değişim: -0,93% Hacim : 3.111 Mio.TL Son veri saati : 17:27
Düşük 90.010 13.04.2017 Yüksek 91.285
Açılış: 91.201
3,6730 Değişim: 0,65%
Düşük 3,6415 13.04.2017 Yüksek 3,6787
Açılış: 3,64945
3,9062 Değişim: 0,22%
Düşük 3,8837 13.04.2017 Yüksek 3,9190
Açılış: 3,89775
151,55 Değişim: 0,39%
Düşük 150,49 13.04.2017 Yüksek 152,28
Açılış: 150,96
1,0619 Değişim: -0,42%
Düşük 1,0609 13.04.2017 Yüksek 1,0678
Açılış: 1,06643
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.