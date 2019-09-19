Brezilya Merkez Bankası faizi indirdi | Ekonomi Haberleri

Brezilya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirdi.

Brezilya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan düşürerek yeni tarihi dip seviyesine indirdi. Bu faiz indirimi, bankanın zayıflayan ekonomiye destek vermek ve enflasyonu hedefe doğru yönlendirmek için en son adımı oldu.

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulu, gösterge Selic faiz oranını oy birliğiyle yüzde 6'dan yüzde 5.5'e düşürdü.

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