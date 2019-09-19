Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.66 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.69 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.6690 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.6948 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.19 itibarıyla 5.6925 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2932 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.6580 TL'nin seviyesinin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirtirken; 5.7430 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 düşüşle 98.03 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1044 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.89 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.04 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 167,13 puan artışla 102.097,20 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 167,13 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 102.097,20 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile taş, toprak oldu.

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Dün 100.600-102.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 101.930,07 puandan tamamladı.

Analistler, tahminler doğrultusunda ABD Merkez Bankasının faiz indirmesi ve Japonya Merkez Bankasının para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankasının kararlarının takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu ifade eden analistler, ABD'nin makroekonomik verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün ABD'de cari işlemler dengesi ve Philadelphia Fed imalat endeksinin veri gündeminde öne çıktığına değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek, 103.400 ve 105.000'in ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 127.800 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 127.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında, 127.800 seviyesinde işlem görüyor. Dün 126.400 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 127.925 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini kaydetti.

Fed'in karar metni ve üyelerin projeksiyonlarının gelecek dönem para politikasının seyri açısından belirgin bir işaret vermediğini ifade eden analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin öneminin arttığını söyledi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de cari işlemler dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 130.500 seviyesinin direnç, 126.700 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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