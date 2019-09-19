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Japonya Merkez Bankası'ndan 'gevşeme' sinyali

19.09.2019 - 09:26
Japonya Merkez Bankası'ndan 'gevşeme' sinyali | Ekonomi Haberleri

Japonya Merkez Bankası, para politikasını değiştirmezken; ekim ayı toplantısında gevşemeye gidebileceği sinyali verdi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında değişiklik yapmadı ancak Ekim ayındaki bir sonraki politika toplantısında ekonomik ve fiyat gelişmelerini daha ayrıntılı olarak inceleyeceğini belirtti. BOJ yaptığı açıklamada, "BOJ fiyat hedefini yakalatacak ivmenin kaybolması ihtimaline daha fazla dikkat etmenin gerekli olduğuna karar verdi" dedi.

BOJ, "Bu durumu göz önünde bulundurarak, BOJ, ekonomik faaliyet ve fiyat tahminlerini güncelleyeceği bir sonraki politika toplantısında ekonomik ve fiyat gelişmelerini yeniden inceleyecek" dedi.

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BOJ beklendiği gibi politika faizini %-0.1'de tuttu ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini %0 seviyesinde tutma taahhüdünü sürdürdü.

BOJ para politikasının yakın gelecekte izleyeceği seyri betimleyen ileriye dönük yönlendirme metninde de değişiklik yapmadı. BOJ faizleri aşırı düşük seviyelerde, "uzunca bir süre, en azından 2020 baharına kadar" kalacağını belirtti.


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