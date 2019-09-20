"Brexit konusunda anlaşma mümkün"

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Brexit konusunda anlaşmanın mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit anlaşmasının mümkün olduğunu ve İngiltere'nin kaldırılmasını istediği İrlanda "backstop" sınır güvencesi düzenlemesinin bir alternatif bulunması halinde gerekli olmayacağını belirtti.

Sky News ile yaptığı söyleşide "Bence bir anlaşma mümkün" diyen Juncker anlaşma ihtimalinin yüzde 50'den yüksek olup olmadığını bilmediğini söyledi.

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Juncker, Kuzey İrlanda ve İrlanda arasındaki sınırın Brexit'ten sonra da açık kalmasını sağlayacak "backstop" düzenlemesine özel bir bağının olmadığını tekrarladı.

Juncker "İngiltere ve biz alternatif düzenlemelerle 'backstop' temel hedeflerine ulaşmayı başardığımız sürece kullanılan yöntem çok da önemli değil. Eğer bütün hedeflere ulaşırsak, 'backstop'a ihtiyaç kalmayacak" dedi.

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