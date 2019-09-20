‹ Önceki Haber Çin Merkez Bankası 1 yıllık temel kredi faizini indirdi Çin Merkez Bankası 1 yıllık temel kredi faizini indirdi Sonraki Haber › "Brexit konusunda anlaşma mümkün" "Brexit konusunda anlaşma mümkün"

Tüketici güven endeksi açıklandı

20.09.2019 - 10:08
Tüketici güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi, eylül ayında 55.8 olurken; önceki 58.3 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azaldı; Ağustos ayında 58,3 olan endeks, Eylül ayında 55,8 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 77,8 iken, Eylül ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 74 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 71 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 74,3 iken, Eylül ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 71 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 55,3 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 58,3 iken Eylül ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 55,3 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22,8 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 22,7 iken, Eylül ayında yüzde 0,6 oranında artarak 22,8 oldu. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Çin Merkez Bankası 1 yıllık temel kredi faizini indirdi Çin Merkez Bankası 1 yıllık temel kredi faizini indirdi Sonraki Haber › "Brexit konusunda anlaşma mümkün" "Brexit konusunda anlaşma mümkün"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.288 Değişim: -0,05% Hacim : 5.267 Mio.TL Son veri saati : 15:21
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7005 Değişim: -0,32%
Düşük 5,6815 20.09.2019 Yüksek 5,7270
Açılış: 5,7186
6,2899 Değişim: -0,47%
Düşük 6,2827 20.09.2019 Yüksek 6,3354
Açılış: 6,3197
274,97 Değişim: -0,23%
Düşük 274,64 20.09.2019 Yüksek 277,17
Açılış: 275,61
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.