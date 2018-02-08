‹ Önceki Haber 2018'de Fed kaç faiz artırır? 2018'de Fed kaç faiz artırır? Sonraki Haber › İşte kripto para zenginleri İşte kripto para zenginleri

Boydak Holding şirketlerine "el koyma" talebi

08.02.2018 - 13:48

Yöneticileri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağlamak suçlamasıyla yargılanan Boydak Holding ve bağlı şirketlerine el konulması talebinde bulunuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Boydak Holding yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa ve Şükrü Boydak'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı dava kapsamında, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları doğrultusunda 2. Ağır Ceza Mahkemesine talep yazısı gönderdi. 

Talep yazısında Boydak Holding ve bağlı şirketlerde resmi muhasebe programı SAP dışında "Logo Unity" isimli muhasebe programının kullanıldığı, iki farklı muhasebe kaydının tespit edildiği vurgulandı.

MUHASEBE KAYITLARI KAPALI DEVRE

##$HABER_1443863$##

Holding bünyesindeki "Merkez Çelik" isimli şirketle irtibatlı serverlara bağlı tutulan bu kayıtların, iki farklı ve birbiriyle bağlantılı dizüstü bilgisayara yedeklendiği ve daha sonra imha edildiği belirtilen talepte, şu ifadelere yer verildi: 

"İkinci ve üçüncü muhasebe kaydının kapalı devre sistemi içinde laptoplar üzerinde tutulmaya devam edildiğinin anlaşıldığı, bu ikinci ve üçüncü kayda ilişkin fiziki evrakın, sanık Mustafa Boydak'ın talimatı ile Merkez Çelik AŞ'nin kazan dairesinde imha edildiği, her iki laptopun soruşturma ve kovuşturma sürecinde saklandığı, ikinci ve üçüncü kayıt dışı kayıtların gizlenmesi konusunda finans departmanında çalışan kişilere karşı yoğun bir baskı uygulandığı, bu şekilde eylemlerin ve terör örgütüne yardımların gizlenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir."

ARAMA TARAMA MESULÜ

"FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan ByLock kullanıcısı İlker Duymaz'ın, örgüt içinde "arama tarama mesulü (ATM)" olarak örgütten aldığı talimatla arama tarama faaliyeti gerçekleştirdiği ifade edilen talep yazısında, Duymaz'ın bu kapsamda Hacı Boydak'ın iş yerinde arama, tarama ve silme işlemi yaptığının anlaşıldığı bildirildi. Tespitlerle ilgili MASAK raporlarının da mahkemeye sunulacağı belirtilen talep yazısında, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

VERİLER İMHA EDİLDİ 

"Yukarıdaki bilgi, belge ve MASAK raporlarına göre, kayyumluk yetkileri TMSF'ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerde resmi muhasebe kayıtları dışında gayriresmi ikinci ve üçüncü muhasebe kayıtlarının gizlice ve kapalı devre sistemi içinde tutulduğunun tespit edildiği, sanıkların talimatıyla bu gayriresmi muhasebe kayıtlarının tutulduğu dijital verilerin ve fiziki evrakın imha edildiği, bu şekilde bir kısım verilere ulaşma imkanının engellendiği, örgüt tarafından görevlendirilen ve örgüt içinde ATM olarak görev alan İlker Duymaz'ın da talimatla bazı verileri imha ettiğinin anlaşıldığından, resmi kayıtlar ve gayriresmi kayıtlara göre soyismi Boydak olan sanıkların ve kayyumluk yetkileri TMSF"ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerin birlikte, sistematik ve organize bir çaba içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı/ilintili yapıların finansmanı için fon aktarımında bulundukları anlaşıldığından, kayyumluk yetkileri TMSF'ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerin TCK'nin 54/6 maddesi uyarınca müsaderesine (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırım) karar verilmesi, kamu adına talep olunur." 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ağustos 2016'da Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesince, Boydak Holding'e kayyum atanmasına karar verilmiş, 5 Eylül 2016'da aynı mahkeme kararıyla kayyumluk yetkileri TMSF'ye devredilmişti.


Etiketler

  • Boydak Holding
  • muhasebe programı
  • SAP
‹ Önceki Haber 2018'de Fed kaç faiz artırır? 2018'de Fed kaç faiz artırır? Sonraki Haber › İşte kripto para zenginleri İşte kripto para zenginleri
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.264 Değişim: -1,13% Hacim : 5.929 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 113.892 08.02.2018 Yüksek 116.055
Açılış: 115.875
3,8326 Değişim: 0,76%
Düşük 3,7929 08.02.2018 Yüksek 3,8335
Açılış: 3,80375
4,6952 Değişim: 0,64%
Düşük 4,6557 08.02.2018 Yüksek 4,6974
Açılış: 4,6651
162,20 Değişim: 0,85%
Düşük 159,91 08.02.2018 Yüksek 162,27
Açılış: 160,84
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.