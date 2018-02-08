İşte kripto para zenginleri

Son dönemde Bitcoin’in hızlı yükselişiyle popüler olan kripto paraların zenginleştirdiği isimler belli oldu. İş dünyası dergisi Forbes, hazırladığı listeyle kripto paralarla zengin olan 19 kişiyi belirledi.

Ahmet CAN

Kripto parayla zengin olanların listesinin ilk sırasında Ripple Kurucu Ortağı Chris Larsen yer alıyor. Larsen’in serveti yaklaşık 8 milyar dolar civarında. Listenin en çok dikkat çeken isimlerin başında Facebook fikrini ilk ortaya atan isimler arasında yer alan yatırımcı ikizler Cameron & Tyler Winklevoss kardeşler yer alıyor. Ünlü ikizlerin kripto para servetinin 1.1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

1) Chris Larsen



Ripple’ın Kurucu ortağı

Yaşı: 57

Kripto para serveti: 7.5-8 milyar dolar

2) Joseph Lubin



Ethereum Kurucu ortağı

Yaşı: 53

Kripto para serveti: 1-5 milyar dolar

3) Changpeng Zhao



Binance CEO’su

Yaşı: 41

Kripto para serveti: 1.1-2 milyar dolar

4) Cameron & Tyler Winklevoss



Winklevoss Capital Kurucuları

Yaşları: 36

Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1.1 milyar dolar

5) Matthew Mellon



Kişisel yatırımcı

Yaşı: 54

Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1 milyar dolar

6) Brain Armstrong



Coinbase CEO’su

Yaşı: 35

Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1 milyar dolar

7) Matthew Roszak



Bloq Kurucu Ortağı

Yaşı: 45

Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1 milyar dolar

8) Anthony Di Iorio



Ethereum Kurucu Ortağı

Yaşı: 43

Kripto para serveti: 750 milyon dolar-1 milyar dolar

9) Brock Pierce



Bitcoin Vakfı Başkanı

Yaşı: 37

Kripto para serveti: 700 milyon dolar-1 milyar dolar

10) Micheal Novogratz



Galaxy Digital CEO’su

Yaşı: 53

Kripto para serveti: 700 milyon dolar-1 milyar dolar

11) Brendan Blumer



Block.one CEO’su

Yaşı: 31

Kripto para serveti: 600-700 milyon dolar

12) Dan Larimer



Block.one CTO’su

Yaşı: 35

Kripto para serveti: 600-700 milyon dolar

13) Valery Vavilov



Bitfury CEO’su

Yaşı: 38

Kripto para serveti: 500-700 milyon dolar

14) Charles Hoskinson



Ethereum Kurucu Ortağı

Yaşı: 30

Kripto para serveti: 500-600 milyon dolar

15) Brad Garlinghouse



Ripple CEO’su

Yaşı: 47

Kripto para serveti: 400-500 milyon dolar

16) Barry Silbert



Digital Currency Group CEO’su

Yaşı: 41

Kripto para serveti: 400-500 milyon dolar

17) Vitalik Buterin



Ethereum Yaratıcısı

Yaşı:24

Kripto para serveti: 400-500 milyon dolar

18) Tim Draper



Draper Vakfı Kurucusu

Yaşı: 59

Kripto para serveti: 350-500 milyon dolar

19) Song Chi- Hyung



Dunamu CEO’su

Yaşı: 38

Kripto para serveti: 350-500 milyon dolar

Etiketler