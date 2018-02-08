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İşte kripto para zenginleri

08.02.2018 - 14:07 | Son Güncelleme :

Son dönemde Bitcoin’in hızlı yükselişiyle popüler olan kripto paraların zenginleştirdiği isimler belli oldu. İş dünyası dergisi Forbes, hazırladığı listeyle kripto paralarla zengin olan 19 kişiyi belirledi.

Ahmet CAN

Kripto parayla zengin olanların listesinin ilk sırasında Ripple Kurucu Ortağı Chris Larsen yer alıyor. Larsen’in serveti yaklaşık 8 milyar dolar civarında. Listenin en çok dikkat çeken isimlerin başında Facebook fikrini ilk ortaya atan isimler arasında yer alan yatırımcı ikizler Cameron & Tyler Winklevoss kardeşler yer alıyor. Ünlü ikizlerin kripto para servetinin 1.1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

1) Chris Larsen


Ripple’ın Kurucu ortağı
Yaşı: 57
Kripto para serveti: 7.5-8 milyar dolar

2) Joseph Lubin


Ethereum Kurucu ortağı
Yaşı: 53
Kripto para serveti: 1-5 milyar dolar

3) Changpeng Zhao


Binance CEO’su
Yaşı: 41 
Kripto para serveti: 1.1-2 milyar dolar

4) Cameron & Tyler Winklevoss


Winklevoss Capital Kurucuları
Yaşları: 36
Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1.1 milyar dolar

5) Matthew Mellon


Kişisel yatırımcı
Yaşı: 54
Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1 milyar dolar

6) Brain Armstrong


Coinbase CEO’su
Yaşı: 35
Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1 milyar dolar

7) Matthew Roszak


Bloq Kurucu Ortağı
Yaşı: 45
Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1 milyar dolar

8) Anthony Di Iorio


Ethereum Kurucu Ortağı
Yaşı: 43
Kripto para serveti: 750 milyon dolar-1 milyar dolar

9) Brock Pierce


Bitcoin Vakfı Başkanı
Yaşı: 37
Kripto para serveti: 700 milyon dolar-1 milyar dolar

10) Micheal Novogratz


Galaxy Digital CEO’su
Yaşı: 53
Kripto para serveti: 700 milyon dolar-1 milyar dolar

11) Brendan Blumer


Block.one CEO’su
Yaşı: 31
Kripto para serveti: 600-700 milyon dolar

12) Dan Larimer


Block.one CTO’su
Yaşı: 35
Kripto para serveti: 600-700 milyon dolar

13) Valery Vavilov


Bitfury CEO’su
Yaşı: 38
Kripto para serveti: 500-700 milyon dolar

14) Charles Hoskinson


Ethereum Kurucu Ortağı
Yaşı: 30
Kripto para serveti: 500-600 milyon dolar

15) Brad Garlinghouse


Ripple CEO’su
Yaşı: 47
Kripto para serveti: 400-500 milyon dolar

16) Barry Silbert


Digital Currency Group CEO’su
Yaşı: 41
Kripto para serveti: 400-500 milyon dolar

17) Vitalik Buterin


Ethereum Yaratıcısı
Yaşı:24
Kripto para serveti: 400-500 milyon dolar

18) Tim Draper


Draper Vakfı Kurucusu
Yaşı: 59
Kripto para serveti: 350-500 milyon dolar

19) Song Chi- Hyung


Dunamu CEO’su
Yaşı: 38
Kripto para serveti: 350-500 milyon dolar


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