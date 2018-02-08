İşte kripto para zenginleri

Son dönemde Bitcoin’in hızlı yükselişiyle popüler olan kripto paraların zenginleştirdiği isimler belli oldu. İş dünyası dergisi Forbes, hazırladığı listeyle kripto paralarla zengin olan 19 kişiyi belirledi.
Ahmet CAN
Kripto parayla zengin olanların listesinin ilk sırasında Ripple Kurucu Ortağı Chris Larsen yer alıyor. Larsen’in serveti yaklaşık 8 milyar dolar civarında. Listenin en çok dikkat çeken isimlerin başında Facebook fikrini ilk ortaya atan isimler arasında yer alan yatırımcı ikizler Cameron & Tyler Winklevoss kardeşler yer alıyor. Ünlü ikizlerin kripto para servetinin 1.1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
1) Chris Larsen
Ripple’ın Kurucu ortağı
Yaşı: 57
Kripto para serveti: 7.5-8 milyar dolar
2) Joseph Lubin
Ethereum Kurucu ortağı
Yaşı: 53
Kripto para serveti: 1-5 milyar dolar
3) Changpeng Zhao
Binance CEO’su
Yaşı: 41
Kripto para serveti: 1.1-2 milyar dolar
4) Cameron & Tyler Winklevoss
Winklevoss Capital Kurucuları
Yaşları: 36
Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1.1 milyar dolar
5) Matthew Mellon
Kişisel yatırımcı
Yaşı: 54
Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1 milyar dolar
6) Brain Armstrong
Coinbase CEO’su
Yaşı: 35
Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1 milyar dolar
7) Matthew Roszak
Bloq Kurucu Ortağı
Yaşı: 45
Kripto para serveti: 900 milyon dolar-1 milyar dolar
8) Anthony Di Iorio
Ethereum Kurucu Ortağı
Yaşı: 43
Kripto para serveti: 750 milyon dolar-1 milyar dolar
9) Brock Pierce
Bitcoin Vakfı Başkanı
Yaşı: 37
Kripto para serveti: 700 milyon dolar-1 milyar dolar
10) Micheal Novogratz
Galaxy Digital CEO’su
Yaşı: 53
Kripto para serveti: 700 milyon dolar-1 milyar dolar
11) Brendan Blumer
Block.one CEO’su
Yaşı: 31
Kripto para serveti: 600-700 milyon dolar
12) Dan Larimer
Block.one CTO’su
Yaşı: 35
Kripto para serveti: 600-700 milyon dolar
13) Valery Vavilov
Bitfury CEO’su
Yaşı: 38
Kripto para serveti: 500-700 milyon dolar
14) Charles Hoskinson
Ethereum Kurucu Ortağı
Yaşı: 30
Kripto para serveti: 500-600 milyon dolar
15) Brad Garlinghouse
Ripple CEO’su
Yaşı: 47
Kripto para serveti: 400-500 milyon dolar
16) Barry Silbert
Digital Currency Group CEO’su
Yaşı: 41
Kripto para serveti: 400-500 milyon dolar
17) Vitalik Buterin
Ethereum Yaratıcısı
Yaşı:24
Kripto para serveti: 400-500 milyon dolar
18) Tim Draper
Draper Vakfı Kurucusu
Yaşı: 59
Kripto para serveti: 350-500 milyon dolar
19) Song Chi- Hyung
Dunamu CEO’su
Yaşı: 38
Kripto para serveti: 350-500 milyon dolar
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