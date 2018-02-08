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2018'de Fed kaç faiz artırır?

08.02.2018 - 13:41

Dallas Fed Başkanı Kaplan, 2018 yılı için baz senaryosunun 3 faiz artırımı olarak sürdüğünü söyledi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, 2018 yılı için baz senaryosunun 3 faiz artırımı olarak sürdüğünü, ancak bu senaryonun gelen veriler ile gözden geçirilebileceğini söyledi. Kaplan, Frankfurt'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Zaten sıkı olan işgücü piyasasında daha da sıkılaşma görmeyi bekliyorum. Bunun da bir miktar ücret baskısı yaratacağını düşünüyorum" dedi.

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Kaplan, "Burada dikkat edilmesi gereken durum şu; ABD'de ücretlere ve fiyatlara yol açan mekanizma, teknoloji aksaklığından dolayı işletmelerin fiyatlama gücü eksikliği nedeniyle daha durgun işliyor" şeklinde konuştu.

Kaplan, piyasa düzeltmesi ve volatilitesinin tek başına bir endişe kaynağı olmadığını sözlerine ekledi.

Parasal genişlemenin serbest bir hareket olmadığını ve "aşırılıklar" yaratabileceğine dikkat çeken kaplan, "Kripto paralar burada kalacak ve evrilecek. Bakılması gereken konu işlemlerin gizliliği" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

  • FED
  • faiz artırımı
  • işgücü piyasası
  • Robert Kaplan
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