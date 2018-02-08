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BES'in büyüklüğü 100 milyar lirayı bulabilir

08.02.2018 - 11:17

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, "BES'in toplam fon büyüklüğü 82 milyar liralara geldi. Bu yılı yaklaşık 100 milyar liralık toplam fon büyüklüğü ile kapatabiliriz" dedi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) toplam fon büyüklüğünün 82 milyar liralara geldiğini belirterek, "Bu yılı yaklaşık 100 milyar liralık toplam fon büyüklüğü ile kapatabiliriz." dedi.

Sincek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'nin, sigorta sektörü için iyi bir yıl olduğunu, BES ve otomatik katılımda önemli büyümeler görüldüğünü ifade etti. 

BES'in toplam fon büyüklüğünün 82 milyar liralara geldiğini belirten Sincek, "BES'te bu yılı yaklaşık 100 milyar liralık toplam fon büyüklüğü ile kapatabiliriz. Katılım Emeklilik olarak da sektörün üzerinde büyüme performansımız var. 1 milyar liralık fon büyüklüğünü geçtik. Bu yıl için 1,6 milyar liralık fon büyüklüğü hedefliyoruz." diye konuştu. 

TBMM'ye sunulan torba tasarıda yer alan cayma hakkının uzatılmasına ilişkin Sincek, bu tür uygulamalarla sisteme küçük pansumanlar yapıldığını, böyle getirili bir sistemden çıkmak için geçerli bir sebebin olması gerektiğini vurguladı.

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Tasarrufun herkesin ihtiyacı olduğunu dile getiren Sincek, "Otomatik katılım ile sisteme 3,5 milyon katılımcı kazandırıldı. Bu, sistem için çok önemli bir kazanımdır. Sisteme dolu tarafından bakmak lazım." dedi. 

"(FAİZSİZ FONLARA TALEP) BEKLENTİM YÜZDE 25'LER CİVARINDA OLMASIYDI"

Ayhan Sincek, otomatik katılımda faizsiz fonlara yüzde 60-65'ler gibi yüksek talep geldiğini belirterek, "Biz bu işin içindeyiz. Biz katılım sigortacılığı yapıyoruz. Bankalarımız var. Onların pazar payları ortada... Benim şahsi beklentim yüzde 25'ler civarında olmasıydı hatta o bile iyimserdi ama bu yüzde 60-65'ler inanılmaz bir katılım." diye konuştu. 

Katılım sigortacılığı ve bankacılığının Türkiye'de ciddi bir potansiyeli bulunduğunu ifade eden Sincek, bu ürünlerin bu zamana kadar sunulmaması ve finans tarafında alternatifin bulunmamasının bunları kısıtladığını, eşit olanaklar sunulduğunda insanların, hassasiyetlerine göre tercih yaptığını anlattı. 

Sincek, vatandaşların aktif fon yönetimi yapmamasına işaret ederek, şunları kaydetti: 

"Sektör bu konuda çalıştaylar yaptı. Yeni bir yönetmelik de çıktı. Aslında burada aktif fon yönetimi yapabilecekleri modeller üzerine konuşuluyor. İnsanlar 2-3 bin lirası varken performansa bakmıyor ama bu rakamlar 10, 20, 50 binler olduğu zaman birebir mevduat getirileriyle karşılaştırır hale geliyorlar. Biz şirketlerin, muhakkak yıllık performanstan ziyade 3-5 yıllık performansta müşterilerin iç verimini enflasyonun üzerinde reel bir getiri ile ödüllendirmesi gerekiyor." 

Tasarruf eğiliminin enflasyonun panzehiri olduğunu ifade eden Sincek, "Aktif olmaları için fon bültenlerinin okunması, değerlendirilmesi gerekiyor. Müşterileri aktif fon yönetimine nasıl dahil edebiliriz? Müşteriye karar vermede nasıl yardımcı olabiliriz? Risk getiri profili anketleri var. Bu anketler doldurulduktan sonra müşterilerin risk haritası çıkıyor. Ona göre ne sunalım? Fon karmasının ne olduğu konusunda web, mobil üzerinden önüne indireceğimiz 'Evet, değişiklik yapıyorum' dediğinde en azından teknik bir uzmandan görüş alarak yapabileceği bir döneme geçilecek." ifadelerini kullandı. 


Etiketler

  • torba tasarı
  • otomatik katılım
  • Ayhan Sincek
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