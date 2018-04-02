Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 yükselişle 115.029,89 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,09 artışla 115.029,89 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 99,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile tekstil, deri oldu.

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Haftaya pozitif başlayan ve 115.390,46 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 115.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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