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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 2 Nisan 2018 Çeyrek altın fiyatları )

02.04.2018 - 10:22
Altın fiyatlarında 'Ticaret savaşları' yükselişi

Ons altın ticaret savaşı endişeleriyle yükselirken, gram altın 169,4 liradan, çeyrek altın ise 278 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 169,4 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundan aldığı destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazancıyla 168,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 169,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 278 lira, Cumhuriyet altını da 1.134 liradan satılıyor.

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ONS ALTINDA 'TİCARET SAVAŞLARI' YÜKSELİŞİ

Altın fiyatları ABD'nin ithal aluminyum ve çeliğe getirdiği gümrük vergisine Çin'in karşılık vermesinin ardından ticaret savaşı endişeleriyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 yükselerek 1,329.24 doları gördü.


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