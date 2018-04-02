Piyasaların odağında bu veri var

Dünya borsalarında Paskalya tatili dolayısıyla sakin bir seyir izlenirken, bu hafta 6 Nisan Cuma günü açıklanacak ABD mart ayı istihdam raporu yatırımcıların odağında olacak.

Geçen haftanın son işlem gününde Paskalya tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok piyasada işlem yapılmazken, bugün ABD piyasaları açılacak. Avrupa genelinde ise tatiller devam ediyor. ABD pay piyasalarında 3 günlük tatilin ardından bugün düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor.

ABD'de bu hafta 6 Nisan Cuma günü açıklanacak mart ayı istihdam raporu yatırımcıların odağında yer alırken, yurt içinde ise enflasyon verisi ve Suriye ile ilgili gelişmeler takip edilecek. Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlandırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da Suriye konulu bir zirve gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı da Erdoğan ve Putin'in e başkanlıklarında ilgili bakanların da katılımıyla yarın Ankara’da düzenlenecek.

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Bugün Asya piyasaları yeni haftaya pozitif bir görünümle başlarken, dolar/yen paritesi yatay seyrediyor. Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksinin birinci çeyrekte beklentilerin hemen altında gerçekleşmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Çin'de ise açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) gerilemeye karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta cuma günü ABD ve Avrupa borsalarının kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacimli bir seyir izlenirken, dolar/TL 3,9540 seviyesinde dengelendi, BIST 100 endeksi ise yüzde 0,07 artışla 114.930 puandan kapandı. Dolar/TL, bankalararası piyasada yeni haftaya 3,9630 seviyesinden başladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise ABD’de 6 Nisan Cuma günü yayımlanacak istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, Suriye konusundaki gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" yönelik açıklama ve adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de ise 3,9550 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda geçen haftanın son günlerinde etkili olan düşüş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM imalat endeksi

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