Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Başvurusu bugün sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre 27 Ağustos 2018'e uzatıldı.

'7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyenler için son başvuru bugün saat 23:59 olarak açıklanmıştı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, söz konusu sürenin 27 Ağustos'a uzatıldığı kaydedildi.

BAKANLIK YAPILANDIRILAN BORÇ MİKTARINI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılandırma kapsamında bugüne kadar mükelleflere ait 45,3 milyar lira tutarında borcun yapılandırıldığını açıkladı.

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