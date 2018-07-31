Hazine 23 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine, ağustos-ekim döneminde 23 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 20,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 23 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde, dış borçlanma yapılmayacak.

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