ABD'de kişisel gelir ve harcamalar beklentiyi karşıladı

ABD'de hem harcamalar hem kişisel gelirler, haziranda yüzde 0,4 artarak beklenti paralelinde gerçekleşti.

ABD'de haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve harcamalar, yüzde 0,4’er artarak beklentiyi karşıladı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ise (PCE) yıllık bazda yüzde 1,9'a inerek 6 yılın en yüksek seviyesinden geriledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; kişisel harcamalar, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan tüketici harcamalarına yönelik artış beklentisi de yüzde 0,4 seviyesindeydi.

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Rapor, ayrıca Amerikalıların kişisel gelirlerinin haziranda beklenti paralelinde yüzde 0,4 arttığını ortaya koydu.

Bu arada, mayıs ayına ilişkin kişisel harcamalardaki artış yüzde 0,4’ten yüzde 0,5’e revize edilirken, kişisel gelirlerdeki artış yüzde 0,4’te serbest bırakıldı.

PCE FİYAT ENDEKSİ, 6 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDEN GERİLEDİ

Rapora göre, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,2 arttı. Beklentiler, aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,3 artış seviyesindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi aylık bazda beklentiler doğrultusunda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 2’den yüzde 1,9’a indi.

Son 6 yılın en yüksek seviyesinden gerileyen çekirdek PCE fiyat endeksine ilişkin beklentiler, aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2 olarak öngörülmüştü.

Analistler, enflasyonun haziranda son birkaç aydır seyrettiği hızda artmamasının Fed’e kademeli faiz politikası için daha geniş alan tanıyacağına işaret ediyor.

Fed’in faiz artışı beklenmeyen ağustos ayı Federal Açık Piyasa toplantısı yarın sona erecek. Toplantının karar metni, TSİ 21.00’de yayımlanacak.

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