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Çin ekonomik büyümeye istikrar kazandıracak

31.07.2018 - 16:03
Çin ekonomik büyümeye istikrar kazandıracak

Çin ekonomik büyümeye istikrar kazandıracak, politikalarını daha etkinleştirecek.

Çin'in politikalarını daha esnek ve etkin yaparak ekonomik büyümesini akılcı bir düzeyde tutacağı açıklandı. İktidardaki Komünist Parti'nin karar organı olan Politbüro'nun bugünkü toplantısından sonra yapılan ve devlet ajansı Xinhua'da yer alan açıklamaya göre, yetkililer Çin'deki istihdam, finans sektörü, dış ticaret ve yatırım gibi alanlarda istikrarı sağlayacaklar.

Reuters'da yer alan habere göre; Çin finansal risk önleme ile reel sektör için desteği daha iyi dengeleyecek, bu sürecin hızı ve yoğunluğunu da dikkate alarak borçların azaltılması uygulamasının devamını sağlayacak.

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Xinhua, yıllık ekonomik büyüme hedefinin gerçekleşmesi için çaba gösterileceğini, aynı zamanda proaktif bir mali politika ile temkinli bir para politikası izleneceğini duyurdu.

Çin hedeflenmiş alanlarda altyapı yatırımlarını hızlandıracak, inovasyona destek verecek ve şirketlerin maliyetlerini azaltacak.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in başkanlığında yapılan Politbüro toplantısında emlak sektörü için uzun vadeli bir mekanizma oluşturma sürecinin de hızlandırılmasına karar verildi.

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