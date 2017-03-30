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Booking.com'a Türkiye yasağı başladı

30.03.2017 - 12:19

TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, Online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.

Söz konusu mahkeme kararının ardından bugün booking.com üzerinden rezervasyon yapmak isteyenler, istedikleri tesislere ulaşamadıklarını gördü. Site üzerinden arama yapıldığında, sadece Türkiye için ilgili bölge ile ilgili tesis çıkmıyor ve hata mesajı alınıyor.

BOOKING.COM'DAN AÇIKLAMA

Booking.com karara karşı olduğunu ve temyize götüreceğini belirtti.

Açıklamada, "Bir elektronik ticaret ve teknoloji şirketi olarak, Türk müşterilerin tüm dünyadan konaklama karşılaştırma ve rezervasyonları yapmalarını şeffaf ve kolay bir platformda sunarak pazarda sağlıklı bir rekabetin oluşmasına katkıda bulunuyoruz" denildi.


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