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Çaykur'a 1500 işçi alınacak

30.03.2017 - 12:11

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Çaykur'a İŞKUR aracılığıyla 1500 mevsimlik işçi alınacağını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (Çaykur) bağlı Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında çalışan geçici ve daimi işçilerden emeklilik, ölüm ve diğer nedenlerle ayrılmalardan dolayı önemli sayıda personel açığı oluştuğunu belirterek, İŞKUR aracılığıyla bin 500 mevsimlik işçi alınacağını bildirdi.

Çelik, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

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"Çaykur'a bağlı Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde bulunan yaş çay fabrikalarında çalışan geçici ve daimi işçilerden emeklilik, ölüm ve diğer nedenlerle ayrılmalardan dolayı önemli sayıda işçi personel açığı çıkmış bulunuyor. Ayrıca kurumun oluşturulan yeni fabrikası ve bazı ünitelerdeki imalat makine sayısı artışından dolayı yaş çay işleme kapasitesinin artması, mevcut işgücü ihtiyacını daha da artırmış bulunuyor. Kurumun personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bin 500 mevsimlik (geçici) ilkokul öğrenimli beden işçisi İŞKUR aracılığıyla alınacak. İŞKUR'un söz konusu alım için ilana çıkışı, 4-13 Nisan aralığında olacak. Kura çekimi ise mayıs ayının ilk haftasında noter huzurunda yapılacak."


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