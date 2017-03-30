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"Dolardaki seviyeler rahatsız edici değil"

30.03.2017 - 12:30

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Erdem, dolarda bu seviyelerin rahatsız edici seviyeler olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bir televizyon kanalında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dolarda son günlerde görülen yükselişi değerlendiren Ertem, "Fed hala 2017 stratejisin belirginleştirmiş değil. Benim görüşüm Fed'in doları yukarı çekecek hamlelerden kaçınacağı. TL üzerindeki baskının giderek azaldığını göreceğiz. Bu seviyeler bizi rahatsız edecek seviyeler değil" dedi.

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"HALKBANK İÇİN ENDİŞE EDECEK DURUM YOK"

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasına ilişkin olarak konuşan Ertem şunları kaydetti: "Halkbank BM mevzuatına uygun hareket etti. İsnat edilen suçlamalara bakınca asılsız, adeta hukuk skandalı. 17-25 Aralık'ın kadük kalmış FETÖ tarafından uydurulmuş dosyaların ABD yargısınca dikkate alınması söz konusu. Bunlar ABD'deki hukuk skandalını ortaya koyuyor. Bu FETÖ'nün nereye ne kadar sızdığını da ortaya koyuyor. Türkiye diplomatik ve hukuki olarak gerekli adımları atacaktır. Halkbank açısından endişe edecek durum yok. Halkbank giderek büyüyen bir bankamız. Bu tür kadük olmuş FETÖ dosyalarının devreye girmesi oldukça şaşırtıcı hatta skandaldır. Bu yanlış karar çok yakın zamanda dönecektir. Bu doğrudan Halkbank'a yönelik değildir, piyasaların endişe edeceği bir durum yok."

"2016'DA TÜRKİYE YÜZDE 2,5'İN ÜZERİNDE BÜYÜR"

2016'da Türkiye'nin yüzde 2-2,5'in üzerinde büyüme gerçekleştirmesini beklediğini belirten Ertem "2018-19 büyümelerinin yüzde 7'leri aşacağını düşünüyorum" dedi.


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