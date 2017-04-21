BOJ genişlemeci politikasına devam edecek

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, BOJ'un genişlemeci para politikasına devam edeceğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ'un genişlemeci politikaya devam edeceğini ve bir süre için varlık alımlarında mevcut temponun korunacağını belirtti.

Japonya ekonomisinin birkaç ay önce düşünüldüğünden daha güçlü olduğunu olduğunu belirten Kuroda, New York'ta Perşembe günü BOJ'un bir sonraki politika toplantısı öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında kurun kısa vadede enflasyonu etkileyebileceğini ve yenin değerlenmesi durumunda yüzde 2'lik hedefin gecikebileceğinin altını çizdi. Kuroda, yenin değer kaybetmesi durumunda ise fiyat hedefi üzerinde tam tersi yönde etki edeceğini belirtti.

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Yen, Kuroda'nın konuşmasını gerçekleştirmesi ardından kayıplarını genişleterek, Tokyo'daki işlemlerde 109.42 seviyesine kadar tırmandı. Dolar/yen paritesi, TSİ 08:30'da fazla değişmeyerek 109.23 seviyesinden işlem gördü.

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