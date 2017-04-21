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"VİOP'ta sınırsız sayıda kontrat açılabilir"

21.04.2017 - 09:20

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, "Sınırsız sayıda kontratı ve opsiyon sözleşmesini VİOP'ta açabilir durumdayız" dedi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ yaptığı açıklamada; Forex ve VİOP'a getirilen yenilikleri dile getirdi. Karadağ, sınırsız sayıda kontratın ve opsiyon sözleşmesinin VİOP'ta açılabilir hale geldiğini söyledi. BIST Yönetim Kurulu Başkanı, VİOP'un çalışma saatlerine ilişkin, en azından 16 saate kadar talebin karşılanabildiğini, ancak bu konuda henüz ortak bir görüş olmadığını kaydetti.

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bloomberght'de yer alan habere göre; Himmet Karadağ, bunun yanı sıra, geçtiğimiz son 6-7 ay içerisinde işlem hacminde saat farkından kaynaklı herhangi bir problem oluşmadığını belirtti.


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