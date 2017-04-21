Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı, son altı haftadır ilk kez bir haftalık kayba doğru giderken, çeyrek altın 246 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları hafta sonu Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde güvenli liman taleplerine rağmen yatay bir seyir izlerken, son altı haftadır ilk kez bir haftalık kayba doğru gidiyor.

Spot altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0.11 düşüşle 1,280 dolardan işlem görüyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,07 yükselişle 150 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,28 yükselişle 246 liradan, cumhuriyet altını ise bin 11 liradan alıcı buldu.

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