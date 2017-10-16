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BofML: TL'deki son satış dalgası lirayı cazip hale getirdi

16.10.2017 - 14:17

BofML, Türk Lirası'nda son dönemde görülen satış dalgasının lirayı cazip hale getirdiğini belirtti

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) analistleri Ferhan Salman ve Gabriele Foa'nın kaleme aldığı bir müşteri notunda, Güney Afrika Randı karşısında Türk Lirası'nda uzun pozisyonu koruma tavsiyesinde bulundu.

BofAML, Türk Lirası'nda son dönemde görülen satış dalgasının lirayı cazip hale getirdiğini belirtti. Notta, “Türkiye'de son dönemdeki siyasi kaynaklı sert satış lirayı cazip seviyelere getirdi, fakat ABD faizleri kısa vadeli risk olmayı sürdürüyor” ifadesi yer aldı.

Dolar ve euro yerine, TL'de, ABD faizlerine hassas olan diğer paralar karşısında uzun pozisyonların artırılması önerilen BofAML notunda, randın dolar karşısında yüzde 7 fazla değerli olduğunun altı çizildi.


Etiketler

  • euro
  • dolar/TL
  • Bank of America Merrill Lynch
  • ABD faizleri
  • Ferhan Salman
  • Gabriele Foa
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