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Gedikli'den Morgan Stanley açıklaması

16.10.2017 - 13:54 | Son Güncelleme : 16.10.2017 - 15:59

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli: "Morgan Stanley, TL'deki kötümser duruşun korunduğunu bildirmiş" gerekçeleri ise geçersiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Morgan Stanley'in TL ile ilgili değerlendirmesinin gerekçelerinin geçersiz olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Twitter üzerinden Morgan Stanley'in raporu ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Haftaya başlarken ilk operasyonel açıklama :"Morgan Stanley, TL'deki kötümser duruşun korunduğunu bildirmiş" gerekçeleri ise geçersiz. Yüksek enflasyon, hala zayıf olan dış pozisyon ve siyasi riskler" demişler! 1-Enflasyon düşecek 2-Siyasi risk söz konusu değil ima ettikleri gibi ABD ile sürtüşme kalıcı değil bugün gelen ABD heyeti ile görüşmeler yapılacak. Kurumlar artık teknik ve güvenilir analizler yapmak yerine kahinlik yapıyorlar"ifadelerini kullandı.

Gedikli, Bloomberght.com'un haberine göre, Hans Redeker ve James Lord'un da içerisinde bulunduğu Morgan Stanley stratejistleri, yazdıkları notta, ABD ile olan diplomatik sürtüşmelerin çözümünde ilerleme kaydedilmiş olmasının TL almak için yeterli bir sebep olmadığını belirterek daha düşük değerlemelere ve yüksek nominal faizlere rağmen TL karşısındaki "kötümser" duruşun korunduğunu bildirdi.


Etiketler

  • TL
  • Morgan Stanley
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli
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