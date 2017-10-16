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Euro/yen 1 ayın düşüğüne geriledi

16.10.2017 - 14:21

Euro/yen paritesi, Japonya seçimleri öncesi bir ayın en düşük seviyesine geriledi

Euro/yen paritesi, yenin iyi performans göstermesi ve 15 Eylül'den beri görülen en güçlü seviyesine tırmanmasıyla, -piyasanın gelecek haftaki Avrupa Merkez Bankası (AMB) toplantısında tapering'e ilişkin detay verilmesini beklemesine karşın- G-10 paralarının çoğu karşısında geriledi.

Japon Yeni, opsiyonlar yoluyla gelen talebin de spot piyasayı etkilemesiyle, sadece İngiliz Sterlini ve Yeni Zelanda Doları karşısında değer kaybetti. Yatırımcılar, Japonya'da Pazar günkü seçimlerin ardından vadesi dolacak olan alım opsiyonlarına yönelik talebini artırdı. Son anketlere bakılacak olursa Abe'nin iktidar partisi 31 yılın en iyi seçim sonucuyla karşılaşabilir.

Bloomberg'ün emtia endeksinin altı ayın zirvesini görmesiyle birlikte yendeki yükselişin “riskten kaçış talebini” yansıttığını söylemem zor.

Dolar/yen paritesi, TSİ 13:15'te yatay seyrederek 111.83 seviyesinden alıcı buldu. Euro/yen paritesi ise yüzde 0.24 ekside 131.89'a geriledi. Bloomberg Emtia Endeksi yüzde 0.43 yükselerek 86.2664 puan oldu.


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