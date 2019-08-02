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BoE Başkanı Carney: Anlaşmasız ayrılık ani şok yaratır

02.08.2019 - 15:26
BoE Başkanı Carney: Anlaşmasız ayrılık ani şok yaratır | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız şekilde ayrılmasının ani bir şok etkisi yaratacağını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulundu. Carney, “Anlaşmasız ayrılık durumunda ani bir şok oluşacaktır. Anında ürün tedarikinde aksamalar oluşur. Fakat aynı zamanda ekonomik olmayacak işletmelerle karşılaşırız.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız şekilde ayrılması durumunda İngiliz sterlininin değer kaybı yaşayacağını belirten Carney, “Ticari ilişkilerimizdeki değişim, reel gelirlerin daha düşük olacağı anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

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Carney, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkenin AB ile yaptığı ticaretteki oyunun kurallarının temelden değişeceğini, bunu sonucunda da İngiltere’de yerleşik büyük ve karlı şirketlerin ekonomik değerlerini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde çıkmasında en çok otomotiv, yiyecek imalat ve kimya endüstrilerinin olumsuz yönde etkileneceğini belirten Carney, “Bu sektörler yatırım yapmıyor. Ekonominin bu derece yavaşlamasının bir nedeni de işletmeleri yatırımlarının çok çok zayıf olması.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılmasının enflasyon baskısı yaratacağının altını çizen Carney, “Ekonomiyi desteklemek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

İktidarda olan Muhafazakar Parti’nin önde gelen isimlerinden Iain Duncan Smith, daha önce İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’i Brexit’e ilişkin “korku projesi” uygulamakla suçlamıştı.

İngiltere Merkez Bankası'ndan dün yapılan açıklamada, büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,5'ten 1,3'e, 2020 için ise yüzde 1,6'dan 1,3'e çekildiği bildirilmişti. 


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