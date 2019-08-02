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Firmaların net döviz açığı azaldı

02.08.2019 - 15:34
Firmaların net döviz açığı azaldı | Ekonomi Haberleri

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı mayısta 180 milyar 259 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini yayımladı. Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları mayısta bir önceki aya göre 1 milyar 847 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 105 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı ise 180 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya 4 milyar 952 milyon dolar geriledi. Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 506 milyon dolar ve 555 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 311 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ile yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 768 milyon dolar ve 112 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 775 milyon dolar arttı.

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Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Mayıs 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya kıyasla 83 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 3 milyar 685 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 1 milyar 408 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 746 milyon dolar azaldı.

Mayıs 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 104 milyar 88 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 925 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 11 milyar 196 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti. 


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