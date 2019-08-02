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Avrupa Birliği'nde perakende satışlar yükseldi

02.08.2019 - 14:15
Avrupa Birliği'nde perakende satışlar yükseldi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2'lik artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi’nin haziran ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 1,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,6 yükseldi.

AB'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 2,8 arttı. 

AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 6,8 ile Hırvatistan, yüzde 3,5 ile Almanya ve yüzde 2,8 ile Polonya’da gerçekleşti.  Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 0,9 ile Portekiz, yüzde 0,8 ile İrlanda ve yüzde 0,5 ile Slovenya'da ölçüldü. 


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