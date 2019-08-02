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Euro Bölgesi'nde ÜFE geriledi

02.08.2019 - 14:10
Euro Bölgesi'nde ÜFE geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,6 azaldı. ÜFE, 2018'in haziran ayına göre ise yüzde 0,7 yükseldi.

AB'de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 gerilerken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,9'luk artış kaydetti.

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AB ülkeleri arasında ÜFE haziranda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,7 ile Letonya'da, yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 2 ile Litvanya, yüzde 1,9 ile Yunanistan ve yüzde 1,7 ile Danimarka'da ölçüldü. 


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