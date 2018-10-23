Bizim Toptan’ın müşteri sayısı yüzde 33 arttı | Ekonomi Haberleri

Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2018’in ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket yeni müşteri kazanma stratejisiyle satış gelirini 2,7 milyar TL’ye çıkarttı. Bizim Toptan’ın müşteri sayısı yılın ilk dokuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 33 artarak 1 milyon 180 bini aştı.

Bizim Toptan’ın Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirketin 2018’in ilk dokuz ayında elde ettiği toplam satış geliri 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 32,1’lik oranda artışla 2,1 milyar TL’den 2,7 milyar TL’ye yükseldi.

Müşterisinin her zaman yanında ve destekçisi olan Bizim Toptan, hem kurumsal, hem bireysel müşteri sayısındaki artışla yılın ilk dokuz ayında geçen yılki 889 bin müşteriden, 1 milyon 180 bini aşkın müşteriye ulaştı. Şirket son bir yıldır satış stratejisinde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda, tüm kârlılık oranları üzerinde olumlu sonuçlar elde etti:

FAVÖK tutarı ilk dokuz ayda 98,9 milyon TL; FAVÖK marjı ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Bizim Toptan’ın 2018’in dokuz aylık döneminde net kârı 14,7 milyon TL’ye ulaştı.

ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELEYE DESTEK

“Ticarete Toptan Destek” kampanyası ile Eylül ayından bu yana müşterilerine, uygun fiyatlarına ek destek kampanyaları yapan Bizim Toptan, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında birçok ürününde de ayrıca yüzde 10’un üzerinde indirime gitti.

SEÇ MARKETLERE DESTEK SÜRÜYOR

En avantajlı fiyatlar ve kampanyalarla ticaretin her zaman yanında olan Bizim Toptan, iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Marketler ile de geleneksel kanalı desteklemeye devam etti. Bu kanaldan yapılan alışverişin tutarı, ilk dokuz ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 oranında artarak 198,4 milyon TL’ye ulaştı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler