ICCI 2019 sektörün nabzını tutacak | Teknoloji Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK desteğiyle düzenlenen Türkiye’nin alanında lider enerji fuarı “ICCI” 2019 – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 28 – 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında 25.kez İstanbul’da uluslararası enerji şirketlerini bir araya getirecek.

Sektöre dair ilklerin gerçekleştirildiği Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı; ICCI içeriğinde yer alan birçok etkinlik ile enerji sektörü profesyonellerine ve enerji sektörünün gelecek nesillerine 25. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

24 yıldır düzenlediği Fuar, Konferans ve İkili İş Görüşmeleri ile enerji sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan ICCI, 2018 fuarı kapsamında bünyesine kattığı ve başarıyla gerçekleşen Diplomatik Alan, Generation X Programı ve Start Up etkinlikleri 2019 yılında da 28 – 30 Mayıs tarihleri arasında fuar kapsamında yer alıyor olacak.

Türkiye’nin enerji işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz fuar kapsamında ilk kez hayata geçirilen ve Türkiye’deki yabancı konsoloslukların katılımı ile gerçekleştirilen “Diplomatik Alan” ile uluslararası işbirlikleri geliştirilerek yatırım hedefleri güçlendirilmeye devam edecek.

ICCI 2019’ da yerli ve yabancı enerji şirketlerinin yanı sıra konsolosluklar düzeyinde ülkeler arası yeni görüşmelere de ev sahipliği yapacaklarını belirten Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel “ICCI, çeyrek asrı geride bırakacağı 2019 yılında da Türkiye’nin uluslararası yeni yatırım ve işbirliklerinin gerçekleştirileceği önemli bir etkinlik olacak.

“ICCI 2019” ürün gruplarıyla enerji sektörünün gelişen ve dönüşen yüzü olmaya devam edecek.

Fuar ve konferansımızın odak konuları arasında geleceğin enerji sektörü yer alırken, ICCI 2019 ürün grupları çeşitliliği ile katılımcı firmaların yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları, kojenerasyon, elektrik üretimindeki yeni trendler ve elektrik ticareti, dağıtım ve iletim sistemleri, enerji tesislerinde bakım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, enerji lojistiği, dijitalizasyon, enerji depolama, elektrikli araç ve şarj teknolojileri, akıllı şebeke ve akıllı altyapı, enerjide siber güvenlik konularında ürün ve hizmetlerini sergileyeceği bir platform olarak, sektörün yeni trendlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Enerji, üretim, iletim ve dağıtım sektörleri arasındaki etkileşimi temel alan 25. yılımızda da “ICCI” Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ile enerji değer zincirindeki tüm ana başlıkları, sektörün önde gelen isimlerinin katılacağı konferanslarda masaya yatıracağız. Çeyrek asrı geride bırakacak olduğumuz ICCI 2019 ile yine sektöre damgasını vuran önemli gündem konuları ile yıl boyu konuşulacak bir etkinliğe imza atacağız” dedi.

28 – 30 MAYIS, “ICCI” 2019’ DA ÖNE ÇIKANLAR

Her zaman alanında ilklere ve yeniliklere imza atan ICCI, 25. yılında da sektöre katma değer yaratan etkinlik ve özel alanları ile fark yaratmaya devam edecek.

Geçtiğimiz ICCI Fuar ve Konferansı kapsamında ilk kez düzenlenen Generation X Programı, “ICCI 2019”da da öne çıkan etkinlikler arasında.

Enerji sektörünün gelecekteki liderlerini bugünün liderleriyle buluşturmaya devam edecek olan ICCI 2019 kapsamındaki Generation X Programı ile enerji sektörünün genç yönetici adayları bugünün liderleri ile tanışma fırsatını yakalayarak sektöre bir adım önde giriş yapabilme imkânını bulacaklar.

Geçtiğimiz ICCI Fuar ve Konferansı itibariyle ICCI’ın önemli bir parçası olan ve yoğun ilgi gören, 20’nin üzerinde firmanın katıldığı “Start Up Alanı” ise yine 2019’da da sergi ve sunumları ile öne çıkan etkinlikler arasında.

ICCI ENERJİ ÖDÜLLERİ BU YIL 8. KEZ SAHİPLERİNİ BULACAK…

2011 yılından beri her sene düzenlenen, Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, Türkiye enerji sektörünün en önemli ödül töreni olarak bilinen “ICCI Enerji Ödülleri Töreni” bu yıl 8. kez düzenlenecek.

Türkiye'de ve dünyada en önemli gündem maddelerinden biri haline dönüşen Enerji Sektörüne verilen hizmetleri ve yapılan katkıları desteklemek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri, ileri vadede yapılacak projeleri ve hizmetleri de teşvik etme amacıyla Enerji Santrallerini ve Ana Ekipman Tedarikçilerini onurlandıracak.

ENDÜSTRİYEL SOLAR ÇATI UYGULAMALARI ICCI’DA!

ICCI kapsamında Solarbaba işbirliği ile 2018 yılında ilk defa düzenlenen “Endüstriyel Solar Çatı Uygulamaları” Semineri yine Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü ve ilgililerini bir araya getirecek. Sektorel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel’in verdiği kısa bilgiye göre;

“Güneş enerjisinden elektrik üretiminin yaygın olduğu ülkelerin birçoğunda pazar payının önemli bölümünü artık güneşten elektrik üreten çatıların aldığını görüyoruz. 2018 ve sonrasının trendinin ise öz tüketim modelleri olması bekleniyor; yani her ev, işletme, fabrika kendi elektriğini çatısına, bahçesine, otoparkına kurduğu güneş enerjisi santralleri ile elde etmeye başlayacak. Tüketimin olduğu yerde üretim esasına dayalı bu milyonlarca ufak güneş enerjisi santrali hem kayıpları engelliyor hem arz güvenliğini arttırıyor hem cari açığın düşmesine sebep oluyor hem de yine on binlerce kişinin güneş enerjisi sektöründe çalışmasına imkân sağlıyor.Türkiye için bu çok önemli potansiyeli uzun süredir gündemde tutan Solarbaba Platformu, ICCI 2019 bünyesinde, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü bu konudaki 4. etkinliğini gerçekleştirecek. Solar Çatı 2019 markası ile kapılarını açacak bu ücretsiz konferansta odak noktamız evsel, ticari ve sanayi çatıları ile elektrik depolama olacak. Sektöre ve ülkeye faydalı bir etkinlik olmasını ümit ediyor ve tüm çatı sahiplerini konferansımıza bekliyoruz.”

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