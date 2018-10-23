İtalya kriz yaratan bütçeyi değiştirmeye hazır | Ekonomi Haberleri

İtalya'da koalisyon hükümeti, Il Messaggero gazetesinde yer alan habere göre, piyasaların negatif tepki vermesi ve İtalya ile Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvilleri arasındaki getiri farkının artması halinde sorunlu 2019 bütçesinde değişiklik yapmaya hazır.

Hükümet bütçe açığını gelecek yıl GSYH'nin yüzde 2.4'üne çıkaracak bütçenin AB İstikrar ve Büyüme Paktı'na uygun olmadığını kabul etmesine rağmen dün planlarına sadık kalacağını belirtmişti.

Il Messaggero gazetesi hazırlanan alternatif bütçenin, açığı GSYH'nın yüzde 2.4'ünden azına düşürüp düşürmeyeceğini belirtmedi, ancak alternatifin eurodan çıkış gerektirmeyeceğini belirtti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa Komisyonu, hazırladığı ulusal bütçe AB'nin mali kurallarını çiğnediği için Roma'ya geçen hafta uyarı mektubu gönderdi. Bu uyarı Brüksel'in Roma'nın bütçe açığını tadil edici adımlarını reddetmesine ve ceza vermesine yol açabilecek ilk resmi hamle niteliğinde.

Komisyonun bundan sonra atacağı adımlara bugün karar vermesi bekleniyor.

Il Messagero'nun haberine göre hükümetin "B planı" bütçe açığındaki artışın iki temel nedeni olan emeklilik harcamaları ile yoksullar için temel gelirin yeniden belirlenmesini kapsıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler