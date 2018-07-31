‹ Önceki Haber Gram altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Sonraki Haber › Yolo 50 bin kullanıcıya ulaştı Yolo 50 bin kullanıcıya ulaştı

Bizim Toptan ikinci çeyrek kâr rakamlarını açıkladı

31.07.2018 - 11:13 | Son Güncelleme :
Bizim Toptan ikinci çeyrek kâr rakamlarını açıkladı

Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2018’in ikinci çeyreğinde satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 30,3 oranında artırdı.

Bizim Toptan’ın Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yılın ikinci çeyreğinde şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 30,3 oranında artarak,  727,3 milyon TL’den 947,4 milyon TL’ye yükseldi.

Bizim Toptan, çok kanallı satış stratejisi ve şirket yönetiminin gerçekleştirdiği iyileştirmenin de etkisiyle toplam satış gelirini yılın ilk altı ayında da toplam 1,7 milyar TL ciro rakamına ulaştırdı.

Bizim Toptan’ın hem ikinci çeyrek hem de 2018’in ilk altı ayındaki büyüme rakamları tarihinin en yüksek rakamları olarak kayıtlara geçti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Bizim Toptan’ın brüt karı da 2017’nin aynı döneminde elde edilen 57,7 milyon TL’den yüzde 63’lük artışla 94 milyon TL’ye yükseldi. Yılın ilk yarısında şirketin toplam brüt karı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 78,7 oranında artarak 175,2 milyon TL’ye ulaştı.

Bizim Toptan, ikinci çeyrekte FAVÖK tutarını ise geçen yılın aynı dönemine göre üç katı artışla 31.7 milyon TL’ye, FAVÖK marjını da bir önceki yıl aynı dönemdeki yüzde 1,1’den hızlı bir yükselişle yüzde 3,3’e ulaştırdı. Yılın ilk yarısında FAVÖK tutarı 55,8 milyon TL’ye FAVÖK marjı da yüzde 3,2’ye ulaşarak, geçen yılın aynı döneme göre önemli bir artışa işaret etti.

Bizim Toptan’ın ana tedarikçisi olduğu SEÇ Marketler’in büyümesi de yılın ilk yarısında hız kazandı. Bu kanalla yaratılan ciro tutarı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 58,2 artışla 122 milyon TL’ye ulaştı. Seç Marketler’de sisteme dahil olan iş ortağı market sayısı yılın ilk altı ayında 77 market artışıyla 381’den 458’e yükseldi.  

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Gram altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Sonraki Haber › Yolo 50 bin kullanıcıya ulaştı Yolo 50 bin kullanıcıya ulaştı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.952 Değişim: 0,83% Hacim : 8.093 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.794 31.07.2018 Yüksek 97.232
Açılış: 95.942
4,9122 Değişim: -0,02%
Düşük 4,9076 01.08.2018 Yüksek 4,9273
Açılış: 4,91335
5,7512 Değişim: 0,04%
Düşük 5,7390 01.08.2018 Yüksek 5,7638
Açılış: 5,74895
193,59 Değişim: 0,11%
Düşük 193,16 01.08.2018 Yüksek 193,93
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.