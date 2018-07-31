Yolo 50 bin kullanıcıya ulaştı

Yolo, bin 500 sürücüye ve 50 bin kullanıcıya ulaştı.

Anlık çağrı teknolojisi ile Türkiye’de hizmet veren tek yasal uygulama olan Yolo, büyümeye devam ediyor. Yolo, son bir yılda sürücü portföyünü 500’den bin 500’e çıkartırken, uygulamanın bireysel kullanıcı sayısı ise şimdiden 50 bini aştı.

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