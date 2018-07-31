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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 31 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

31.07.2018 - 10:32 | Son Güncelleme :
Gram altın ne kadar?

Altının ons fiyatı 1221 dolarda işlem görürken, gram altın 193 liradan, çeyrek altın ise 316 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi. Dün 192,8 lirayı görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri veren altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kazancıyla 191,7 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

AA'da yer alan habere göre; altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 193 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.290 liradan satılıyor. 

ALTIN FİYATLARININ GÖZÜ BU KARARLARDA

Altın fiyatları dar aralıklarda işlem görürken, yatırımcılar İngiltere ve ABD merkez bankalarının bu haftaki para politikası kararlarını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,221.95 dolarda bulunuyor.

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