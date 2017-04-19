BİST'e 'İslami' ortak geliyor!

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "İslami Kalkınma Bankası'nın borsaya ortak olmasını istiyoruz" dedi.

Borsa İstanbul (BİST) Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "İslami Kalkınma Bankası'nın borsaya ortak olmasını istiyoruz ve anlaşmayı üç ay içinde sonuçlandırmayı planlıyoruz. İslami Kalkınma Bankası'nın payı yüzde 10'dan daha düşük olacak" dedi.

Karadağ, basın toplantısında bu açıklamayı yaptığı esnada Reuters'ten Türkiye'deki aktivitelerini artırmaya çabalayan Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankası'nın (İKB), Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesini satın almayı planladığı haberi geçti.

İKB işbirliği ve kaynak yönetiminden sorumlu yetkilisi Abdulhakim Elwaer, Reuters'a yaptığı açıklamada Suudi Arabistan merkezli İKB'nin Türkiye'de İslami finansı yaygınlaştırma çabaları çerçevesinde Borsa İstanbul ile görüşmeleri iki veya üç ay içerisinde tamamlamayı beklediklerini belirtti.

Çabalarını genel olarak 57 üyesine ticari finansman ve hibe sağlamak üzerine yoğunlaştıran İKB nadiren hisse yatırımında bulunuyor.

Elwaer, "Büyük resim İKB'nin Türkiye ile olan işbirliği; bu yalnızca girişimlerden bir tanesi. Türkiye'nin küresel bir İslami finans merkezi olarak kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Elwaer, İKB ve Borsa İstanbul'un Kasım ayında bir işbirliği anlaşması imzaladığını ve görüşmelerin şu anda pay alımının boyutu ve zaman çizelgesi üzerine yoğunlaştığını belirtti.

Borsa İstanbul'un 423 milyon liralık sermayesi bulunuyor ve yüzde 10'luk hissesi 42.3 milyon liraya denk geliyor.

Hisse alım teklifi IKB'nin Ankara'da bir ofis açmasının ardından hızlandırdığı aktiviteleri çerçevesinde gerçekleşirken, Türkiye şu an İKB'den finansman alan dördüncü büyük ülke.

İKB, 1977 yılından bu yana Türkiye'ye 10 milyar dolar değerinde finansman sağlarken, bu rakamın üçte biri geçen iki yıl içerisinde geldi.

İKB, çoğunlukla finans ve ulaşım sektörlerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye 2015 yılında 1.4 milyar dolar ve 2016 yılında 1.5 milyar dolarlık finansman sağladı.

Bu finansmana Eximbank'a sağlanan 270 milyon dolar ve Vakıf Katılım Bankası'na sağlanan 300 milyon dolar da bulunuyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Etiketler