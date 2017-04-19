Moody's'ten Türkiye için yeni rapor!

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin dış finansmanının şoklara karşı kırılgan olduğunu söyledi

Moody's Türkiye'ye ilişkin yayımladığı raporda, "Kutuplaşmış seçimler, türbülanslı jeopolitik gelişmeler, devam eden belirsizlikler ve geniş dış finansman ihtiyacı, ülkenin şoklara karşı kırılganlığının not üzerinde baskı yapmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'deki kutuplaşmanın devam edeceği, hükümetin bir yandan iç siyaset, diğer taraftan jeopolitik risklere bağlı güvenlik endişeleriyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kuruluş referandumdan az farkla evet çıkmasının kredibilite üzerinde baskı oluşturduğunu ve belirsizliği artırdığını ifade etti. Moody's olumsuz siyasi iklimin Türkiye'nin büyümesini düşürebileceğini vurguladı.

Moody's genişlemeci maliye politikası duruşunun devam etmesini ve kamu borçlarının GSYH'ye oranının 2018 sonunda %30 ile zirve yapmasını beklediklerini bildirdi.

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