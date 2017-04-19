Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili olarak, "Önümüzdeki haftadan itibaren belirlenen taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız" dedi. Müezzinoğlu, işsizlik oranlarında ocak itibariyle son yükselişin görüldüğünü söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Müezzinoğlu, işsizlik rakamlarındaki yükselişle ilgili şöyle konuştu: "Çok zor bir 2016 oldu. Son işsizlik oranlarında son yükselme rakamını aldık, önümüzdeki ay (şubat) çok hafif bir düşme gelecek. Mart, nisan, mayıs rakamları hızlı bir düşüşü gösterecek. Hızla 11'lere ineceğiz. Aralıkta yeniden tek haneye inmiş olacağız. İstihdam seferberliğinde 1 Ocak-15 Nisan itibariyle 802 bin 856 kişi istihdam edildi. Bunların 583 bin 866'sı tamamen özel sektör. Haziran sonu 1 milyonu hedefliyorduk mayıs ortalarında bu rakamı geçeceğimizi görüyorum."

Kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili gelinen noktayı değerlendiren Müezzinoğlu şunları söyledi: "Kıdem tazminatının iki sorunlu başlığı var. Birincisi çalışanın hakları işverenin kasasında birikiyor. Bunun çok büyük sorunları var. Bazı işyerleri kapanabiliyor, bu para bir yerde ayrı olarak tutulmuyor. İşveren bunu finansman olarak da kullanıyor. İşveren diyor ki bu yükü bizim üzerimizden al. Diğer taraftan çalışanın neredeyse yüzde 75'i hiç alamıyor ya da hak ettiği oranda alamıyor. En çok mağdur olan çalışan. Bİz bu mağduriyeti daha fazla görmemezlikten gelemeyiz. Kaçınılmaz olarak hakkaniyetli, güvencesi güçlü, sürdürülebilir, şeffaf olan bir fon olacak. Fon yasal güvencesiyle, şeffaflığıyla bir sistem. Önümüzdeki haftadan itibaren taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız. Hak kaybının olmaması bizim de en önemli duyarlılığımız. Yüzde 70 oranında hak kaybı var, hiç alamadığı için."

Müezzinoğlu, emekliye promosyon ödemelerinin yüzde 75'inin tamamlandığını belirterek, "3 milyar 200 milyon gibi bir rakam ödendi" dedi.

Taşeron işçilere kadro düzenlemesiyle ilgili konuşan Müezzinoğlu, "Çalışmaları olgunlaştırdıktan sonra hükümete göndereceğiz. Önümüzdeki ayların konusu. Haftaya pazartesi Bakanlar Kurulu yapıldığında çözüm takvimi belirlendikten sonra biz de o takvime göre çalışmaları şekillendireceğiz" diye konuştu.

"ERKEN SEÇİME İHTİYAÇ YOK"

Referandum sonuçlarını değerlendiren Müezzinoğlu, "Bundan sonra daha istikrarlı, daha güvenli bir sistemin arefesindeyiz. Parlamentoda gerekli alt düzenlemeleri yapılacak. 2017 nisan öncesi neyse 2019 3 Kasım'a kadar aynen devam edecek. Önümüzdeki iki yıla yakın zaman güçlü icraat dönemi olması gerekiyor. Milletin de hükümetten beklediği bu. Parlamentoda yeterli desteği olan bir hükümet var. Vatandaş da icraaat bekliyor. Erken seçime ihtiyaç yok" dedi.

Etiketler