BİM'in iştiraki FLO'nun cirosu yüzde 30 arttı | Ekonomi Haberleri

FLO'nun cirosu ilk yarıda yüzde 30 artışla 2.1 milyar TL olurken, yıl sonu 4.6 milyar TL olarak hedeflendi.

Ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren ve Gözde Girişim ile BİM'in iştiraki konumundaki FLO Mağazacılık'ın CEO'su Burak Övünç değerlendirmelerde bulundu. Övünç'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*FLO ilk altı ayda 50 milyon lira yatırım yaptı, yıl sonunda bu tutar 140 milyon liraya ulaşacak

*FLO yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüme ile 2.1 milyar lira ciroya ulaştı, yıl sonunda 4.6 milyar lira ciro hedefleniyor (geçen yıl 3.5 milyar TL)

*FLO'nun ilk altı ayda 554'e ulaşan mağaza sayısı yıl sonunda 600’e çıkacak, bu yıl 70 yeni mağaza açmış olacağız

*FLO Doğu Avrupa ve Afrika'da büyümeye devam ediyor, yıl sonunda 9 yeni ülkeye daha girmiş olacak

*Yurt dışında ilk altı ayda 18 mağaza açtık, yıl sonuna kadar 27 mağaza daha açıp 120 mağazaya ulaşacağız

*2023 hedefimiz 50 milyon dolarlık ihracatımızı 300 milyon dolara çıkarmak

*İlk altı ayda 600 yeni istihdam sağlandı, yıl sonunda bu sayıyı 1020'ye ulaştırmayı hedefliyoruz