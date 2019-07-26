Bosch Fren'de yıllık izin arası | Ekonomi Haberleri

Bosch Fren'de yıllık izin arası
Bosch Fren, 29 Temmuz-18 Ağustos arasında yıllık izin ve periyodik bakım döneminde olacak.
Bosch Fren Sistemleri 29 Temmuz-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında yıllık izin, bayram tatili ve periyodik bakım döneminde olacağını duyurdu. Şirket KAP'a yaptığı açıklamaya göre, bu kapsamda 29 Temmuz ve 4 Ağustos tarihlerinde kısmen; 5-18 Ağustos tarihleri arasında tamamen üretim faaliyetlerine ara verecek.
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Açıklamada, öngörülen çalışmaya başlama tarihi ise 19 Ağustos olarak belirtildi.
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