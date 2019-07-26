İş Bankası borçlanma aracı ihraç edecek | Ekonomi Haberleri

İş Bankası borçlanma aracı ihraç edecek
İş Bankası yurt içinde 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına karar verdi.
İş Bankası, 5 milyar TL tutara kadar yurt içinde sermaye benzeri tahvil ihracına karar verdi. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada bu kapsamda genel müdürlüğe yetki verildiği belirtildi.
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