‹ Önceki Haber Almanya ve İtalya'dan 'Türkiye' mesajı Almanya ve İtalya'dan 'Türkiye' mesajı Sonraki Haber › Merkel'den Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklama Merkel'den Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklama

Berat Albayrak'tan önemli Almanya ve AB mesajı

13.08.2018 - 14:12
Berat Albayrak'tan önemli Almanya ve AB mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeir'in ABD'yi eleştiren sözlerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından İngilizce paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sayın @peteraltmaier’in ABD'nin Türkiye'ye yönelik son eylemleriyle ilgili açıklamalarını takdir ediyorum. İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçiler, Türk halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilerimize duyduğu güveni güçlendirecektir.

ALMAN BAKAN TÜRKİYE HAKKINDA BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ABD Başkanı Donald Trump`ın açıkladığı tarifelere tepki göstermişti. Altmaier, "ABD`nin Çin ve Türk tarifeleri büyümeyi yok ediyor" demişti.

##$HABER_1448374$##

Peter Altmaier, "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor. Biz, Ankara ile göç konusunda mükemmel çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Altmaier, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, ekim ayında büyük bir heyetle Türkiye'ye yapacağı ziyarete işaret ederek, kendisinin, Türkiye’de faaliyet gösteren 7 binden fazla Alman şirketinin çıkarlarından sorumlu olduğunu belirtmişti.

Türkiye'nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istediklerini, buna ekonomik ilişkilerin de katkı sunduğunu ifade eden Altmaier, Türkiye ziyaretinde mevkidaşları enerji ve ekonomi bakanlarıyla görüşeceğini kaydetmişti.

Altmaier, Almanya'nın, 80 milyon nüfuslu NATO üyesi Türkiye ile ekonomik ilişkileri ilerletmek istediğini ifade etmişti.


‹ Önceki Haber Almanya ve İtalya'dan 'Türkiye' mesajı Almanya ve İtalya'dan 'Türkiye' mesajı Sonraki Haber › Merkel'den Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklama Merkel'den Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklama
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
91.351 Değişim: -3,78% Hacim : 9.846 Mio.TL Son veri saati : 15:40
Düşük 88.433 13.08.2018 Yüksek 93.870
Açılış: 93.870
6,9099 Değişim: 7,77%
Düşük 6,4461 13.08.2018 Yüksek 7,1105
Açılış: 6,4461
7,8841 Değişim: 7,46%
Düşük 7,3617 13.08.2018 Yüksek 8,1253
Açılış: 7,36165
266,75 Değişim: 6,77%
Düşük 250,55 13.08.2018 Yüksek 277,05
Açılış: 250,55
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.