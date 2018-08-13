Berat Albayrak'tan önemli Almanya ve AB mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeir'in ABD'yi eleştiren sözlerini değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından İngilizce paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sayın @peteraltmaier’in ABD'nin Türkiye'ye yönelik son eylemleriyle ilgili açıklamalarını takdir ediyorum. İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçiler, Türk halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilerimize duyduğu güveni güçlendirecektir.

ALMAN BAKAN TÜRKİYE HAKKINDA BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ABD Başkanı Donald Trump`ın açıkladığı tarifelere tepki göstermişti. Altmaier, "ABD`nin Çin ve Türk tarifeleri büyümeyi yok ediyor" demişti.

##$HABER_1448374$##

Peter Altmaier, "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor. Biz, Ankara ile göç konusunda mükemmel çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Altmaier, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, ekim ayında büyük bir heyetle Türkiye'ye yapacağı ziyarete işaret ederek, kendisinin, Türkiye’de faaliyet gösteren 7 binden fazla Alman şirketinin çıkarlarından sorumlu olduğunu belirtmişti.

Türkiye'nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istediklerini, buna ekonomik ilişkilerin de katkı sunduğunu ifade eden Altmaier, Türkiye ziyaretinde mevkidaşları enerji ve ekonomi bakanlarıyla görüşeceğini kaydetmişti.

Altmaier, Almanya'nın, 80 milyon nüfuslu NATO üyesi Türkiye ile ekonomik ilişkileri ilerletmek istediğini ifade etmişti.