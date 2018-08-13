Merkel'den Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklama

Almanya Başbakanı Merkel, "Almanya, Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyor" mesajı verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşması kimsenin yararına değil" dedi. Almanya, Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyor diyen Merkel, "Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı önemli" dedi.

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