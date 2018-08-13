‹ Önceki Haber Berat Albayrak'tan önemli Almanya ve AB mesajı Berat Albayrak'tan önemli Almanya ve AB mesajı Sonraki Haber › Borsa işlemlerine yeni düzenleme geldi Borsa işlemlerine yeni düzenleme geldi

Merkel'den Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklama

13.08.2018 - 15:35
Merkel'den Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklama

Almanya Başbakanı Merkel, "Almanya, Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyor" mesajı verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, "Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşması kimsenin yararına değil" dedi. Almanya, Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyor diyen Merkel, "Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı önemli" dedi.

##$HABER_1448374$##


‹ Önceki Haber Berat Albayrak'tan önemli Almanya ve AB mesajı Berat Albayrak'tan önemli Almanya ve AB mesajı Sonraki Haber › Borsa işlemlerine yeni düzenleme geldi Borsa işlemlerine yeni düzenleme geldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.685 Değişim: -2,38% Hacim : 15.502 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 88.433 13.08.2018 Yüksek 93.870
Açılış: 93.870
6,9781 Değişim: 8,83%
Düşük 6,4461 13.08.2018 Yüksek 7,1105
Açılış: 6,4461
7,9527 Değişim: 8,39%
Düşük 7,3617 13.08.2018 Yüksek 8,1253
Açılış: 7,36165
267,87 Değişim: 7,22%
Düşük 250,55 13.08.2018 Yüksek 277,05
Açılış: 250,55
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.