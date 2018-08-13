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Almanya ve İtalya'dan 'Türkiye' mesajı

13.08.2018 - 12:22
Almanya ve İtalya'dan 'Türkiye' mesajı

Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert, Türk ekonomisinin istikrarının Almanya’nın yararına olacağını belirterek, Türkiye’deki durumu Berlin'in yakından izlediğini bildirirken; İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giorgetti, bu ayın sonu ile eylül ayının başında İtalya'ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, basın toplantısında, Türkiye'deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi. Türk ekonomisinin istikrarının Almanya’nın yararına olacağının altını çizen Seibert, ülkede durumu Almanya’nın yakından izlediğini kaydetti. 

MERKEL, PUTİN'LE 18 AĞUSTOS’DA BERLİN'DE GÖRÜŞECEK

Sözcü Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 18 Ağustos Cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i konuk edeceğini de bildirdi.

Putin’in cumartesi günü Merkel’in konuğu olarak Berlin’i ziyaret edeceğini belirten Seibert, iki liderin görüşmesinin odak noktalarının Suriye, Ukrayna ve enerji olacağını kaydetti. 

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE DAYANIŞMA MESAJI

İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, ülkesinin tıpkı Türkiye gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğini söyledi. Libero gazetesine mülakat veren Giorgetti, bu ayın sonu ile eylül ayının başında İtalya'ya yönelik ekonomik bir saldırı olabileceğine dikkati çekerek, bu bağlamda Türkiye'yi örnek gösterdi.

Piyasa üzerinden İtalya'ya yönelik ekonomik saldırı olabileceği ihtimalinin sorulması üzerine Giorgetti, "Böyle bir saldırıyı bekliyorum.

Piyasalarda avını seçip harekete geçen aç spekülatif fonlar bulunur. 1992 Ağustos sonunda ve 7 yıl önce Berlusconi'yle neler olduğunu hepimiz gördük. Yazın borsada az hareket olduğunda bu, ülkelere yönelik agresif girişimlere neden olabilir, tıpkı Türkiye'de olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de hafta sonu bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye'ye dayanışma mesajı göndermişti.

Milanesi, "İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından çok mühim bir oyuncu olan önemli bir ülkeyle dayanışma göstermek gerektiğidir. Kriz durumu hepimiz için kötü haberdir. Sorumluluk sahibi bir şekilde yakınlık göstermemiz ve Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki muhtemel sonuçları için dikkatlice gözetim ve denetim yapmamız gerekir." demişti.

Türkiye'de olanların, Avrupa kıtasını da ilgilendirdiğini belirten Milanesi, Avrupa gibi sağlam bir bölgede, birçok ülkenin tek bir güçlü para birimi kullandığı ve bir sorun yaşandığında bu ülkelerin bir koruma ağı oluşturduğu bir bölgede bulunmanın avantaj olduğunu söylemişti.

Milanesi, "Türkiye'de yaşananlar, avro gibi bir para birimi kullanmanın olumlu veya olumsuz olduğu konusunda hala şüpheleri bulunanlar tarafından çok dikkatlice değerlendirilmelidir." yorumunda bulunmuştu.


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