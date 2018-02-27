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Benzine 11 kuruş zam

27.02.2018 - 16:48

Benzinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı.

Ankara'da ortalama 5,58 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, benzinin litresi İstanbul'da 5,52 liradan 5,63 liraya, İzmir'de 5,54 liradan 5,65 liraya yükselecek.

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Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Benzinin litre fiyatına en son 14 Şubat'ta 11 kuruş indirim yapılmıştı. 


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