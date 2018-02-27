ABD'de dayanıklı mal siparişlerinde sürpriz

Aynı veriye göre, ülkede ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri de beklenmedik şekilde yüzde 0.3 düştü. Beklentiler, yüzde 0.4 artış yönündeydi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ocak ayında beklenmedik şekilde yüzde 3.7 düştü. ABD'de açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisi, ikinci ayda da sürpriz şekilde düşerek talebin soğuduğunu işaret etti.

Dolar kuru bu açıklamalarla 3.81'i aştı

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