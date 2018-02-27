ABD'de dayanıklı mal siparişlerinde sürpriz

ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri ocak ayında yüzde 3.7 düşerek beklentiyi karşılamadı. Beklenti yüzde 2 düşüştü.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, ocak ayında beklenmedik şekilde yüzde 3.7 düştü. ABD'de açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisi, ikinci ayda da sürpriz şekilde düşerek talebin soğuduğunu işaret etti.
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Aynı veriye göre, ülkede ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri de beklenmedik şekilde yüzde 0.3 düştü. Beklentiler, yüzde 0.4 artış yönündeydi.
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