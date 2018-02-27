Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirdi

Moody's, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı G – 20 ülkelerinin reel GSYİH artış tahminlerini yukarı revize etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, beklenen güçlü gelen ekonomik verileri ve ABD'deki ek mali sıkılaştırmaya bağlı potansiyel olumlu etkinin altını çizerek, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini yukarı revize etti.

Moody's tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre kurum, ABD'nin reel GSYİH artış hedefini 2018 için yüzde 2.7'ye, 2019 için ise yüzde 2.3'e yükseltti. Önceki tahminler sırasıyla yüzde 2.3 ile yüzde 2.1 seviyesinde idi. Kurum, ABD büyüme tahminindeki revizyona ilişkin beklenenden güçlü gerçekleşen ivmeyi ve el mali sıkılaştırmayı işaret etti.

Moody's'in açıklamasında, finansal piyasalarda son dönemde yaşanan satış dalgasının kurumun ABD ve küresel büyüme görünümüne yönelik değerlendirmesine etki etmediğinin altı çizildi.

Moody's kıdemli analisti Madhavi Bokil, “Tam istihdam seviyesinde teşvik edici politikaların ekonomiyi kısa vadede potansiyelinin üzerine itebilir. Fakat biz aynı zamanda özel sektör talebini sıkıştırabilecek faiz artırımlarını da izliyoruz. Kredi koşullarının doğal olarak sıkılaşmasıyla birlikte ekonominin 2019 yılında daha yavaş büyümesini bekliyoruz.” şekline görüş bildirdi.

Moody's G – 20 ekonomilerinin toplu büyüme tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. Buna göre kurum, 2018 yılına yönelik büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 3.4'e, 2019 yılına yönelik büyüme tahminini ise yüzde 3.1'den yüzde 3.2'ye yükseltti. Açıklamada Moody's'in ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, Güney Kore, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye'nin 2018 reel GSYİH büyüme tahminini yukarı revize ettiği belirtildi. Buna karşın adı geçen ülkelerin büyüme revizyonlarıyla ilgili rakam verilmedi.