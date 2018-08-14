Benzin ve motorine zam ÖTV'den karşılandı
Benzine 46 kuruş, motorine 58 kuruş zam yapıldı, fiyat artışı ÖTV'den karşılanacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatının bugünden itibaren 46 kuruş, motorinin ise 58 kuruş artırıldığını, özel tüketim vergisinden karşılanacak bu artışın pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı.
CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, ayrıca kalorifer yakıtında 44, fuel oil'de 36, yüksek kükürtlü fuel oil'de 36, gaz yağında 49 kuruş artırıldığı ifade edildi.
- 2018'in en başarılı '40 yaş altı 40 CEO'su açıklandı! İşte tam liste
- Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!
- İşte dolardaki yükselişin 6 nedeni
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
- KREDİ