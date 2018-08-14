BDDK'dan üç kuruluşa faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), üç kuruluşa faaliyet izni verdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararları kapsamında, Boğaziçi Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildi.
AA'da yer alan habere göre; Global Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni, Alternatifbank AŞ'ye de yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka ve diğer kuruluşların, yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere kullandıracakları kredilere yönelik olarak destek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verildi.
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